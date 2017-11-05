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Фотофакт: в Великобритании провели театрализованную инсценировку порохового заговора 1605 года

05.11.2017 - 16:59

Новости Великобритании. Пороховой заговор 1605 года вспоминали в британском Льюисе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это попытка английских католиков убить короля Якова I, симпатизировавшего протестантам.

Заговорщики хотели подорвать наполненное порохом помещение под палатой лордов.

Однако план был раскрыт. Но одними теми событиями британцы современности не ограничились и добавили в театрализованное шоу несколько актуальных сцен: сожгли фигуру американского продюсера Харви Вайнштейна, которого в США обвиняют в домогательствах и насилии. Огню предали и инсталляцию с ракетой и северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Фотофакт: в Великобритании провели театрализованную инсценировку порохового заговора 1605 года
Пороховой заговор 1605 года вспоминали в британском Льюисе
Фото. Пороховой заговор 1605 года вспоминали в британском Льюисе
Пороховой заговор 1605 года вспоминали в британском Льюисе
Фото. Пороховой заговор 1605 года вспоминали в британском Льюисе
Пороховой заговор 1605 года вспоминали в британском Льюисе
Фото. Пороховой заговор 1605 года вспоминали в британском Льюисе
Пороховой заговор 1605 года вспоминали в британском Льюисе
Фото. Пороховой заговор 1605 года вспоминали в британском Льюисе
Пороховой заговор 1605 года вспоминали в британском Льюисе
Фото. Пороховой заговор 1605 года вспоминали в британском Льюисе
Пороховой заговор 1605 года вспоминали в британском Льюисе
Фото. Пороховой заговор 1605 года вспоминали в британском Льюисе
Пороховой заговор 1605 года вспоминали в британском Льюисе
Фото. Пороховой заговор 1605 года вспоминали в британском Льюисе

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