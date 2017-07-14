Фотофакт: впервые из рук главы государства гран-при получил победитель Международного детского фестиваля на «Славянском базаре»

Новости Беларуси. Концерт открытия «Славянского базара» стартовал с торжественного момента. Александр Лукашенко вручил специальную премию «Через искусство – к миру и взаимопониманию», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ее обладателем стала народная артистка России и Грузии Тамара Гвердцители.

Своим примером она показывает, что настоящее искусство и музыка не знают границ.



Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь.

Впервые из рук главы государства гран-при получил и победитель XV Международного детского фестиваля.