Фотофакт: впервые из рук главы государства гран-при получил победитель Международного детского фестиваля на «Славянском базаре»

Новости Беларуси. Концерт открытия «Славянского базара» стартовал с торжественного момента. Александр Лукашенко вручил специальную премию «Через искусство – к миру и взаимопониманию», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ее обладателем стала народная артистка России и Грузии Тамара Гвердцители.
Своим примером она показывает, что настоящее искусство и музыка не знают границ.
Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь.
Впервые из рук главы государства гран-при получил и победитель XV Международного детского фестиваля.
Им стала юная белорусская исполнительница Мария Магильная (которая, кстати, уже выступала на этом концерте).