Фотофакт: выставка подарков королеве Елизавете II открылась в Лондоне

Новости Беларуси. Все эти предметы она получила от мировых лидеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Корабль дружбы» из драгоценных металлов и ценных пород дерева, пресс-папье из кости динозавра, деревянный трон народа йоруба...

В парадных комнатах Букингемского дворца представлены около 200 предметов.

Дополнена экспозиция уникальной коллекцией личных вещей погибшей принцессы Дианы.

Письменный стол, коллекция музыкальных кассет, семейные фото и пуанты – эти вещи имели особое значение для леди Ди. Специально для выставки их отбирали ее дети – принцы Уильям и Гарри.