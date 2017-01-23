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Фотографии времен фашисткой оккупации, сделанные немецкими солдатами: уникальная выставка открылась в Могилеве

23.01.2017 - 08:58

Новости Беларуси. Уникальную коллекцию фотографий получил музей истории Могилева. Это снимки времен фашистской оккупации, сделанные немецкими солдатами. На снимках – горожане, улицы, архитектура: храмы и жилые здания, многие из которых не сохранились до наших дней. В коллекции есть редкие кадры потопа на реке Дубровенка, который летом 1942 года унес жизни тысяч горожан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Батюков, директор музея истории Могилева:
Канешне, горад адрозніваецца кардынальна. Мы можам пабачыць вуліцы, якія змяніліся адразу пасля вайны, альбо пад час вайны мяняліся. Пабачыць фотаздымкі, на якіх мы не пазнаем наш горад. І адначасова такія здымкі, дзе горад ні кропелькі не памяняўся ў некаторых асобных месцах. Воь за гэта мы яго і любим, што ў некаторых месцах ён застаўся самім сабой.

Фотопроект стал итогом нескольких лет труда историков, краеведов, которые собирали коллекцию. Всего в ней почти 400 фотографий, в том числе и оригинальных.

Фотографии времен фашисткой оккупации, сделанные немецкими солдатами: уникальная выставка открылась в Могилеве

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