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Фотография, цифровая подпись, отпечатки пальцев. Какие изменения ожидают белорусский паспорт

19.03.2017 - 20:30

Новости Беларуси. Накануне Дня Конституции, который в Беларуси отмечают 15 марта, тысячи молодых граждан республики получили свой первый и самый важный документ. «Я достаю из широких штанин, дубликатом бесценного груза…» Эти строки Маяковского припомнит не каждый из них. А вот поколение постарше помнят красную советскую книжицу.

А вот главный документ гражданина суверенной Республики Беларусь синего цвета. Почему именно так? А еще зачем в паспорте делали отметку о группе крови, где скрывается «папарать-кветка» в ультрафиолете и когда появится пластиковый паспорт, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Для Оли Позняк на кадрах – важный день. Она получает свой первый в жизни важный документ. Отличница в учебе среди лучших ребят со всей страны. Заметно волнуется, поддерживает рядом папа. И уже после признается: этот день не забудет никогда.

Ольга Позняк:
В этот знаменательный день я получила свой первый главный документ. Это мой паспорт. Я обещаю, что буду оберегать свою Родину и пойду по стопам своих родителей, буду всегда слушаться их советов и, самое главное, буду считать себя гражданином Республики Беларусь.

Первые паспорта с особой торжественностью на неделе получили сотни четырнадцатилетних юношей и девушек. Впрочем, проводят паспортный флешмоб уже более 10 лет. По всей стране ребят поздравляют значимые персоны.

А вот в советские времена, в начале 30-х, паспорт выдавали только с шестнадцати. Личные данные писали от руки на нескольких языках. Указывали в нем даже социальное положение и группу крови.

Леонид Петренко, заместитель начальника по идеологической работе и кадровому обеспечению Московского РУВД  Минска:
Эти отметки помогали правоохранительным органам и сотрудникам паспортных отделов, тех же военкоматов и прочее. Видеть, что это за человек, при необходимости обращать на определенных лиц  внимание. В свое время был период, когда таким образом разыскивали лиц, уклоняющихся от уплаты алиментов.

Шарлотт Раутенфельд:
Это Парламентский холм в Оттаве, где заседает высший законодательный орган Канады.

В руках Шарлотт Раутенфельд – один из самых стильных паспортов мира. Канадский документ называют настоящим дизайнерским сокровищем. Ниагарский водопад, яркие переливающиеся кленовые листья в свете ультрафиолета – это практически сродни произведению искусства.

Шарлотт Раутенфельд:
Раньше нам паспорт выдавали на 5 лет. Теперь – на 10. Он сделан с биометрическими технологиями. Я много путешествую. Примерно два раза в год. Поэтому такой паспорт очень удобен. И к тому же он очень хорошо представляет нашу страну.

Какие только не встречаются сегодня паспорта. Кстати, основных цветов всего 4: красный, синий, зеленый и черный. Документ будущего для белорусов – пластиковый, с биометрической информацией и бумажный загранпаспорт с чипом. Появятся они в начале 2019 года.

Михаил Гриб, заместитель начальника Департамента по гражданству и миграции МВД Республики Беларусь:
Все те же будут данные – фамилия, имя, отчество, фотография, цифровая подпись, отпечаток пальцев, сетчатка глаза будет сниматься. Выдаваться будет сроком на 10 лет. Но для выезда за пределы Республики Беларусь необходимо будет получить биометрический паспорт. В паспорте будет предусмотрен чип. Он упрощает проход через нашу госграницу.

Виктория Ходосок, СТВ:
А вот подделать белорусский паспорт практически нереально. Его защита начинается еще на этапе производства. Специальная бумага с водяными знаками и фоновой сеткой, плавно меняющей цвет. Данные напечатаны специальным шрифтом, одинаковая структура бумаги. Также ламинированная страница с фотографией, при подделке которой можно повредить орнамент.

Артем Макаревич, начальник отдела экспертизы документов и денежных знаков управления экспертизы документов, денежных знаков и почерка главного управления криминалистических экспертиз центрального аппарата Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь:
Полной подделки белорусского паспорта нет. Максимум – это когда были здесь фотографии, могли отделить и заменить фотографию. Либо изменить отдельные реквизиты – год рождения, срок действия паспорта. Могли вытравить какой-нибудь штамп о заключении брака или рождении детей.

С множеством степеней защиты и рисунками в национальном стиле. Над дизайном нового паспорта задумался и выпускник художественного колледжа Сергей Целовальников. На разработку идеи ушло примерно полгода. Правда, графический дизайнер пошел еще дальше и придумал свою ID-карту.

Сергей Целовальников:
Карта тоже является биометрической. Есть два вида – стандартная и универсальная. Универсальная карта может соединяться с приложением на смартфоне, и через него на эту карту вы можете загружать любые ваши карты, то есть скидочные карты в магазинах, пропуска в школу, на работу. Обычная будет востребована у пенсионеров и людей, которым этот функционал не нужен.

Паспорт гражданина нашей страны – это не просто документ и личная вещь. В первую очередь – это право на жизнь, здоровье, семью, учебу, работу, историю. И, что важно, есть закон, который соблюдение этих прав гарантирует.

Фотография, цифровая подпись, отпечатки пальцев. Какие изменения ожидают белорусский паспорт

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