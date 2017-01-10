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Фотохудожник Сергей Плыткевич: Мечтаю встретить ястребиную сову!

10.01.2017 - 11:33

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ –один из самых известных белорусских фотохудожников,  журналист – Сергей Плыткевич.

Сергей Плыткевич
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