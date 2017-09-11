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Фотоинструкция: как делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца

11.09.2017 - 21:26

Новости Беларуси. О правилах проведения экстренных реанимационных мероприятий, рассказали в программе «Теледоктор».

Евгений Юдаков, врач-руководитель смен подстанции №7 УЗ «Городская станция скорой медицинской помощи» г. Минска:

Необходимо освободить грудную клетку.

Мы находим грудину, которая начинается здесь и заканчивается здесь.

Необходимо проводить нажатия на грудную клетку на уровне средней трети груди.

Двумя руками. Мы их складываем и на прямых руках проводим нажатия.


Нажатие должно быть глубиной на 3-5 сантиметров и нажимать надо достаточно часто – около 100 раз в минуту.

Помимо компрессии, необходимо ещё искусственное дыхание.

Нам надо запрокинуть голову, выдвинуть челюсть вперёд, убедиться, что в дыхательных путях ничего нет и можно приступать к искусственному дыханию.
Зажимаем нос и через салфетку, полотенце, платочек – что есть под рукой – проводим два глубоких вдоха.

То есть, последовательность такая: 30 нажатий на грудную клетку, 2 вдоха.


Продолжаем реанимационные мероприятия до приезда «скорой» помощи. В среднем, это около 15 минут. 

Теледоктор. «Скорая помощь»

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