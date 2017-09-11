новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » В тему

Фотоинструкция: как наложить жгут на руку

11.09.2017 - 21:25

Новости Беларуси. Пошаговые действия показали в программе «Теледоктор».

Евгений Юдаков, врач-руководитель смен подстанции №7 УЗ «Городская станция скорой медицинской помощи» г. Минска:
Если кровотечение  у нас – венозное, то есть, кровь тёмного цвета и выливается равномерной струёй, то мы останавливаем её давящей повязкой, накладываем на место раны. Если у нас кровь алого цвета, пульсирует или даже фонтанирует, то в этом случае необходимо наложить жгут.

Вот импровизированное кровотечение артериальное.


Из раны у нас пульсирует ярко-алая кровь фонтаном – артериальная. В этом случае необходимо наложение жгута.

Жгут мы накладываем на среднюю треть плеча и бедра.


Накладываем обязательно на одежду, не на голое тело.

Если одежды на пострадавшем нет, значит, надо подложить бинтик какой-нибудь.

Саму рану мы потом прикроем стерильной повязкой, но, в первую очередь, необходимо остановить кровь.

Накладываем первый виток жгута и зажимаем руку.

Необходимо, чтоб в этот момент остановилось кровотечение.


Кровотечение у нас остановилось и дальше мы продолжаем уже не с таким усилием накладывать последующие витки.

Обязательно кладём сюда записочку со временем, когда мы наложили жгут.

Жгут может находиться 2 часа в летнее время и 1 час в зимнее. 

Теледоктор. «Скорая помощь»

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Теледоктор. «Скорая помощь»
Фотоинструкция: как делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца
«Пока будете искать зеркальце, упустите драгоценные секунды»: как понять, дышит ли человек без сознания
«Не надо мазать маслом, прикладывать картошку»: что делать при ожогах?
«Нельзя давать никакие медикаменты»: как помочь пострадавшим в ДТП?
«Температура без насморка или кашля вдруг поднимается до высоких цифр – это повод обратиться в «скорую»
Главврач минской станции «скорой помощи»: «Без надобности к нам не обращайтесь»
«Мы не наложим гипс, не сделаем снимок»: почему при гололёдной травме лучше ехать в больницу, а не вызывать «скорую»
Все новости по теме Теледоктор. Программа о здоровье
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru