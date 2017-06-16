новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Утро. Студия хорошего настроения

Фотоинструкция: как смастерить стильный деревянный поднос

16.06.2017 - 12:01

Выпить чашечку чая на крыльце дома – одно удовольствие. Но если погода нарушила вашу идиллию, самое время заняться творчеством.

Елена Костеневич, художник-дизайнер:
К чайному комплекту я предлагаю смастерить компактный поднос. Для этого нам понадобится: деревянная доска, краска с пигментами и малярный скотч.

Добиваемся идеально гладкой поверхности будущего подноса. Далее с помощью изоленты «намётываем» узор.

Елена Костеневич:
Узор сформирован. Теперь будем заполнять его краской.

Помещаем белую краску-основу в емкости. Несколько капель пигментов добавят нужные оттенки.  Наш поднос примеряет на себя 3 нежных цвета –  зеленый серый и желтый, вторя  обновленному чайному комплекту.

Елена Костеневич:
Мелкие детали сделаем желтого оттенка, остальные – серого и зеленого.

На ваших глазах простой брусок дерева постепенно приобретает черты неотъемлемого объекта кухонной утвари.

Елена Костеневич:
Краска подсохла, теперь снимаем изоленту.

Картина вырисовалась! Не хватает лишь главного акцента – ручек. Крепим их на клей в том случае, если мы хотим, чтобы поднос выполнял исключительно декоративную функцию. Для более надежной фиксации прибегаем к помощи саморезов!

Елена Костеневич:
Просто и оригинально! Наш поднос готов. Приятного чаепития, хорошего настроения и доброго дня!

В пару к подносу можно оригинальным способом украсить старый чайный сервиз.

Фотоинструкция: как смастерить стильный деревянный поднос

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Фотоинструкция: как старому чайному сервизу подарить новую жизнь
Фотоинструкция: как старому чайному сервизу подарить новую жизнь
Загородная сказка: как преобразить деревянную рамку для фото и стеклянные банки?
Загородная сказка: декоративное панно из столешницы
Мастер-класс: как «вырастить» домашний топиарий?
Кружки
«Из такой посуды и еда вкуснее». Мастер-класс по созданию кружек из красной глины
Мастер-класс по созданию изделий из глины
«Мочишь руку, обнимаешь и продавливаешь палец». Мастер-класс по созданию изделий из глины
Как подобрать правильный макияж под свой овал лица: мастер-класс от визажиста Инны Леута
Как подобрать правильный макияж под свой овал лица: мастер-класс от визажиста Инны Леута
Мастер-класс с дизайнером Наташей Цуран: как из старой надоевшей обуви сделать трендовую
Все новости по теме Мастер-классы
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru