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Фотоловушка засняла лесного кота, который 90 лет считался вымершим

30.10.2017 - 19:16

Новости Беларуси. В Беларусь вернулся лесной кот. Об этом стало известно от белорусских ученых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Животное попало в кадр одной из фотоловушек.

От своего ближайшего сородича, которого мы привыкли видеть рядом, он отличается крупными размерами, свирепым нравом и нелюдимостью.

Почему эта новость так нас заинтересовала – спросите вы? Всё очень просто: в Беларуси лесной кот считается вымершим уже 90 лет.

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Фотоловушка засняла лесного кота, который 90 лет считался вымершим
Лесной кот попал в кадр фотоловушки в Беларуси
Фото. Лесной кот попал в кадр фотоловушки в Беларуси
Лесной кот попал в кадр фотоловушки в Беларуси
Фото. Лесной кот попал в кадр фотоловушки в Беларуси
Лесной кот попал в кадр фотоловушки в Беларуси
Фото. Лесной кот попал в кадр фотоловушки в Беларуси

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Фото: twitter.com/PlacerSheriff
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