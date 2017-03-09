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Фотовыставка «Семейные ценности» в Витебске: благотворительный проект в помощь детям

09.03.2017 - 09:20

Новости Беларуси. С заботой о детях. Благотворительную акцию организовали витебские фотографы. Они проведут почти два десятка фотосессий с 20-процентной скидкой. Все вырученные средства пойдут на благотворительность – в Витебский дом ребенка.

Вокруг такой идеи объединились участники фотовыставки «Семейные ценности». Лучшие мастера художественного фото представили почти полсотни своих работ. И практически везде в центре внимания ребенок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерия Касперова, фотограф:
Это одна из наших фотографий, наша семейная фотография, вместе с бабушками и дедушками. В процессе того, как они готовили печенье. Софийка сама лепила тесто, раскатывала, помогала. И мы этот момент успели поймать.

Алексей Карасев, куратор фотовыставки:
Хотелось сделать не просто выставку, которая повисит и будет снята, но и какой-то след после себя оставить. Было принято решение помочь дому малютки витебскому.

Выставка будет работать в течение месяца. После этого работы витебских фотографов перевезут в Минск.

Фотовыставка «Семейные ценности» в Витебске: благотворительный проект в помощь детям

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