ФПБ: существенный рост цен на продукты наблюдается только по отдельным позициям
Новости Беларуси. Профсоюзы подвели итоги мониторинга цен на товары и услуги за октябрь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В целом, ситуация не вызывает беспокойства: подорожание наблюдается только по отдельным позициям, дефицита продуктов на белорусском рынке нет.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены существенно выросли на гречку, растительное масло, рис, рыбу и некоторые фрукты. В первую очередь, это связано с тем, что эти продукты – импортные.
Федерация профсоюзов проводит мониторинг во всех районах страны. Кроме этого, начиная с мая, в условиях пандемии проходит еженедельный экспресс-мониторинг по 27 наиболее востребованным товарам. Кроме самой цены, анализируется также информация о наличии необходимых продуктов в магазинах. Результаты говорят о достаточных запасах и разнообразии на полках.
Елена Манкевич, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:
Мы отслеживаем рост цен от производителя до прилавка, потому что подорожание может быть как у производителя, так и по системе логистической цепочки – теми, кто доставляет, или непосредственно сетевыми магазинами. Мы выступаем с тем, чтобы это регулирование было продолжено, потому что мы столкнулись со второй эпидемией коронавируса. Мы понимаем, что есть ряд определенных проблем как у населения, так и у производителей. Такие же аналогичные проблемы есть в других странах, откуда у нас товары импортируются, которые тоже входят в товары повышенного спроса. Поэтому мы считаем, что вот это регулирование останавливать достаточно рано и его надо продолжить.
Федерация профсоюзов обращает внимание и на необходимость совершенствования работы стабфондов. Именно от их эффективности зависит уровень цен на отечественные овощи и фрукты. Для этого в правительство было направлено предложение обеспечить долгосрочные контракты между производителями и продавцами с гарантированной оплатой на весь период.
Михаил Орда: «Если не растут доходы населения, не растут цены»
Новости Беларуси. Федерация профсоюзов Беларуси держит на постоянном контроле рост цен на товары и услуги. Ежемесячный мониторинг касается всех регионов страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На особом контроле – цена и качество хлебобулочных, мясных и молочных продуктов, а также круп, овощей и фруктов. Кроме того, в связи с эпидситуацией профсоюзы каждую неделю проверяют не только цены на товары, но и их наличие в розничной торговле. В целом, по заверению специалистов, продуктов, которые пользуются повышенным спросом, на прилавках магазинов достаточно.
Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Мы будем вопросы также смотреть по всей цепочке, по производителю: от цены производителя до переработки, до торговли, для того, чтобы четко понимать сегодня, что происходит и почему происходит поднятие цен, которое, безусловно, влияет на кошелек человека. Есть прописанные между нами – правительством, нанимателями – условия, которые мы прописали в генеральном соглашении между тремя сторонами, что, если не растут доходы населения, не растут цены.
К работе по контролю за ценами также подключились в Совете Республики. Главная задача – не допустить завышения стоимости на значимые товары и услуги.
Ирина Левкович, заместитель председателя Комиссии по экономике, бюджету и финансам Совета Республики Национального собрания Беларуси:
В случае выявления каких-то негативных тенденций, настораживающих фактов, поступления обращений от избирателей, от покупателей будут реагировать на них и своевременно информировать для принятия соответствующих мер органы государственного управления, которые на это уполномочены.
Без пристального внимания не останется ни один ценник. А если все же возникла спорная ситуация со стоимостью товара, можно обратиться на горячую линию Федерации профсоюзов.