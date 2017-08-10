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Фрагмент строительного чертежа XII века обнаружен на месте раскопок древнего храма-усыпальницы в Полоцке

10.08.2017 - 08:21

Новости Беларуси. Сенсационная находка. На месте раскопок древнего храма-усыпальницы в Полоцке обнаружен фрагмент строительного чертежа. Датируется артефакт XII веком. До этого момента не сохранилось ни одного такого древнего архитекторского проекта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Историки предполагали, что средневековые зодчие не пользовались строительными чертежами вовсе, а самый ранний известный схожий рисунок относится к XIII веку. Потому документ может изменить взгляд ученых на историю древнерусской архитектуры.

Эксперты подчеркивают, что рисунок выполнен высококлассным мастером. Чертеж храма-усыпальницы имеет правильные пропорции размеров здания, точно отображает толщину стен. Рисунок был сделан на сырой глине, после чего она была обожжена.

Фрагмент строительного чертежа XII века обнаружен на месте раскопок древнего храма-усыпальницы в Полоцке

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