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«Франциск Скорина и Мартин Лютер через 500 лет не забыты»: в Минске открылась выставка, посвященная двум легендам эпохи Возрождения

18.07.2017 - 09:56

Новости Беларуси. Две легенды эпохи Возрождения. В Минске открылась выставка, посвященная Мартину Лютеру и Франциску Скорине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большая часть работ касается немецкого реформатора. Это документы-литографии о его жизни и творчестве, которые, впрочем, показывают и эпоху Реформации в целом. В том числе копии 95 тезисов, размещенных 500 лет назад на дверях Замковой церкви в Виттенберге.

Наряду с этим – и работы Аллы Губаревич. Гобелены – выполненные в авторской технике, повествуют о белорусском первопечатнике. Между тем, они могут быть использованы и как предметы интерьера.

Ольга Штокман, руководитель общественного объединения немецкой культуры «Мосты»:
Я очень рада, что ни Франциск Скорина, ни Мартин Лютер через 500 лет не забыты. Их вспоминают до сих пор. Значит, они действительно были очень нужные и своему веку, и остальным потомкам.

Алла Губаревич, художник:
Он вывел Беларусь на новый виток. Благодаря его работам, стараниям, Беларусь смогла интегрироваться в общеевропейскую, общемировую культуру. Она стала культурной державой.

Выставка работает в галерее «Университета культуры». Посетить ее можно до 25 июля.

«Франциск Скорина и Мартин Лютер через 500 лет не забыты»: в Минске открылась выставка, посвященная двум легендам эпохи Возрождения
Выставка в Минске, посвященная Мартину Лютеру и Франциску Скорине
Фото. Выставка в Минске, посвященная Мартину Лютеру и Франциску Скорине
Выставка в Минске, посвященная Мартину Лютеру и Франциску Скорине
Фото. Выставка в Минске, посвященная Мартину Лютеру и Франциску Скорине

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