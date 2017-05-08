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Французская принцесса Таня де Бурбон Пармская: хорошие манеры и знание этикета – козырная карта в жизни

08.05.2017 - 21:00

Юлия Крепчук, корреспондент:
В светской жизни нашей столицы значимое событие. Наследница династии Бурбонов принцесса Таня де Бурбон Пармская приехала с новым проектом – по искусству гостеприимства.

Манеры человека – зеркало, в котором отражается его портрет. А у кого поучиться безупречным манерам, как не у ее Превосходительства французской принцессы. На этот раз кузина европейских монархов расскажет о всех тонкостях обеденного гостеприимства. А у программы «Большой завтрак» на СТВ есть прекрасная возможность лично побеседовать с принцессой.

Юлия Крепчук, корреспондент:
Госпожа де Бурбон, мастер классы по искусству гостеприимства. Как возникла эта идея?

Таня де Бурбон Пармская, французская принцесса:
Я приверженница семейных ценностей и традиций, я часто выхожу в свет и замечаю людей, которые не умеют правильно держать приборы или не знают, каким бокалом пользоваться во время еды. Как-то я словила себя на мысли, что мне хотелось бы создать что-либо в этом направлении, и я основала такую мастерскую «ателье элегантности», где стала хозяйкой дома и стала учить французским манерам, как держать себя элегантно.

Юлия Крепчук, корреспондент:
Ваша семья, поддержала ли она вас в этом направлении?

Таня де Бурбон Пармская, французская принцесса:
Да, конечно. У меня особенная семья. Фамилия, которую я ношу, это потомственная фамилия династии Капетингов, Бурбонов. Моя семья полностью со мной рядом и абсолютно одобряет миссию поддержания ценностей искусства гостеприимства.

Юлия Крепчук, корреспондент:
Как вы считаете, можно ли воспитать хороший вкус с самого детства и как привить любовь к прекрасному?

Таня де Бурбон Пармская, французская принцесса:
Это очень важно учить детей хорошим манерам с раннего детства для того, чтобы далее в жизни они чувствовали себя комфортно. Как в профессиональной жизни, так и в личной. Я считаю, что хорошие манеры, знание этикета, умение правильно держать себя за столом – это козырная карта в жизни. Это очень важные знания.

Юлия Крепчук, корреспондент:
Как вы считаете, плюрализм культур во Франции не размывает классические устои сегодня?

Таня де Бурбон Пармская, французская принцесса:
В каждой культуре свой свод правил, и в моей культуре тоже свои правила. И когда приезжают во Францию из-за рубежа, необходимо именно во Франции изучать правила этикета.

Юлия Крепчук, корреспондент:
Вернемся немного к профессиональной тематике. Чем отличается сегодняшнее обеденное мероприятие от 80-х?

Таня де Бурбон Пармская, французская принцесса:
Это искусство сервировки стола, которое сейчас так модернизировано. Сейчас больше ценится работа людей и больше материала для сервировки стола: текстиля, стекла. Промышленность Беларуси как раз развита в этом направлении, производит много продукции данного вида, которую можно успешно продвигать.

Юлия Крепчук, корреспондент:
Это уже ваш третий визит в нашу страну. Как вы считаете, что общего между нашими культурами?

Таня де Бурбон Пармская, французская принцесса:
Конечно, у нас много общего. Я считаю, что в Беларуси очень хорошее образование, меня всегда здесь хорошо принимают. Господин посол Павел Латушко показал мне вкратце, но всю белорусскую культуру. Я знала, конечно, о вашей стране, правда, издалека. Я считаю, что между двумя странами уже установилась связь.

Юлия Крепчук, корреспондент:
Большое вам спасибо за интересную беседу и ждем вас с новыми проектами.

Таня де Бурбон Пармская, французская принцесса:
Спасибо.

Французская принцесса Таня де Бурбон Пармская в программе «Большой завтрак» на СТВ

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