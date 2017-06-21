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Французский скрипач Оливье Шарле исполнит произведения белорусских композиторов в Минске 21 июня

21.06.2017 - 10:39

Новости Беларуси. Снова в Минске. 21 июня в столице знаменитый французский скрипач Оливье Шарле исполнит произведения белорусских композиторов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свои первые концерты виртуоз давал еще будучи подростком, в последнее время исполнитель солировал на самых известных мировых сценах: в Париже, Цюрихе, Монреале, Сиднее, Лондоне, Монте-Карло и Праге.

Кроме музыкального таланта, посетители концерта увидят и настоящий раритет – скрипке мастера в 2017 году исполняется ровно 270 лет. Выступит Оливье Шарле с государственным академическим симфоническим оркестром под управлением Анисимова.

Этот концерт станет своеобразным подарком для белорусов в Международный день музыки — во всем мире его отмечают сегодня.

Французский скрипач Оливье Шарле исполнит произведения белорусских композиторов в Минске 21 июня

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