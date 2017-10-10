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«Францыя гістарычна мае даволі моцныя сувязі з афрыканскім рэгіёнам»: Павел Латушко о презентации сельхозтехники в Париже

10.10.2017 - 13:56

Новости Беларуси. 10 октября в Париже презентуют белорусскую сельскохозяйственную технику. Посольство нашей страны во Франции пригласило на встречу представителей порядка 60 зарубежных компаний, которые имеют выход на африканский рынок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поставки нашей техники готовы обеспечить банки, которые выступят финансовыми гарантами предполагаемых сделок.

Павел Латушко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь во Французской Республике, Посол в Испании и Португалии по совместительству:
У гэтым форуме таксама прымаюць удзел i банкаўскія ўстановы, афрыканскія банкі, беларускія банкі, якія забяспечаць адпаведнае фінансаванне. Мы ведаем, што Францыя гістарычна мае даволі моцныя сувязі з афрыканскім рэгіёнам. Дзякуючы гэтым кантактам з французскімі кампаніямі, мы пачалі кропкавыя пастаўкі беларускіх трактароў, беларускіх камбайнаў на французскі рынак.

Нынешняя презентация продукции белорусского машиностроения во Франции – первый шаг. В конце октября в Люксембурге пройдет Белорусско-европейский экономический форум, где представители бизнеса продолжат обсуждение совместных проектов.

«Францыя гістарычна мае даволі моцныя сувязі з афрыканскім рэгіёнам»: Павел Латушко о презентации сельхозтехники в Париже

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