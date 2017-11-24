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Франко-немецкий квартет одного из лучших джазовых пианистов Франка Вёсте побывал в Минске: большое интервью СТВ

24.11.2017 - 15:47

Блестящая импровизация, неутомимая энергия и безудержное вдохновение. Франко-немецкий квартет одного из лучших джазовых пианистов Франка Вёсте впервые побывал на Минской сцене в Национальном академическом театре им. Горького.  «Утро. Студия хорошего настроения» пообщалась со знаменитыи европейскими музыкантами.

Утренние ритуалы

Стефан Галлан: 
Как такового утреннего режима у меня нет, т к я много путешествую. Часто бывают ранние перелеты, мы можем очень рано просыпаться. И разные часовые пояса еще больше усложняют процесс выстраивания утреннего режима .

Франк Весте:
Как уже сказал Стефан, мы артисты, и у нас нет как таковой утренней традиции.. И у нас отсутствуют такие привычки, которые могут быть характерны для людей не  творческих профессии. Но, пожалуй, со мной все согласятся, что утро должно начинаться с хорошего кофе.

Впечатления о Беларуси

Франк:
Мы первый раз в Беларуси. Нужно сказать, что во Франции очень мало информации о Беларуси.  Мы мало что знаем о вашей стране, но мы очень приятно впечатлены приемом, который  нам здесь оказали со стороны партнеров: Посольство Франции в Республике Беларусь в Минске и техническим персоналом в Театре Горького. Спасибо! Нас впечатлили широкие проспекты и дома, которые находятся в хорошем состоянии.

Жульен:
Иллюминация! Мы в восторге от ночного освещения города.

Знакомство с музыкой

Роман Пилон:
Моя первая встреча с музыкой произошла, когда родители мне подарили виниловые пластинки. Это была эпоха Пинк Флоид и они меня впечатлили.

Франк:
Моя встреча с музыкой произошла тоже благодаря родителям. Я из семьи музыкантов. Я видел, как  родители музицировали, и пытался что-то повторить. Я только научился ходить и уже начал подтягиваться к фортепиано и что-то там бренчать. 

Стефан:
Моя семья тоже достаточно музыкальна. Отец играл на фортепиано, мама на гитаре. Старшая сестра тоже профессиональный музыкант – пианистка.  Но для меня такой значимый момент, когда крестный мне ребенку подарил барабан. И с тех пор я на этом инструменте и играю.

Жульен Картон:
У меня это произошло в кругу семьи. Отец играл на флейте, а я пробовал ему ассистировать будучи 2-летним ребенком. Позже я начал заниматься этим профессионально.

О джазе

Франк:
Я вырос в семье, где все занимались классической музыкой. И однажды я попал на живое выступление великого барабанщика Элвина Джонса. Я был так поражен!  Я вдруг понял, что есть такой стиль в музыке, где можно импровизировать и я решил тогда – это хочу делать и этим буду заниматься!

О вдохновении

Франк:
Вдохновение приходит по-разному  и источники его соответственно тоже разные. Прежде всего, меня вдохновляют разные стили и жанры. Я много слушаю джаз. Но это может быть и просмотр фильма или поход в музей. Когда я вижу какую-то картину или читаю книгу – это приходит. Что касается конкретного репертуара, который мы привезли в Минск, то  вдохновение приходило из тех мест, которые мы посещали в путешествиях. Это мог быть город, страна или просто концертная площадка. И когда это вдохновение пришло, важно его не упустить: случится это во время саунд чека или во время прогулки по Минску, например.

Ромен:
Я очень много провожу времени с семьей, в доме, с моей дочкой.

Жульен:
Я люблю пешие прогулки, и прокатиться на велосипеде.

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