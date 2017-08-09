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Фрески эпохи XVI века обнаружили под слоем штукатурки в Несвижском костеле Божьего Тела

09.08.2017 - 14:14

Новости Беларуси. Уникальные фрески под слоем штукатурки обнаружили реставраторы во время работ в Несвижском костеле Божьего Тела, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Реконструкция храма ведется уже несколько лет, и только сейчас на северо-восточной стене удалось открыть взору монограммы иезуитов, ордена Марины и князей Радзивиллов.

Петр Шарко, настоятель костела Божьего Тела:
Некаторыя роспісы нават датуюцца больш раннім часам, чым спадзяваліся, бо ў асноўным вызначалі дату – з XVIII стагоддзя, але знайшлі яшчэ фрэскі часоў Радзівіла Сіроткі. Гэта канец XVI-пачатак XVII стагоддзя.

Реставрация костела Божьего Тела – совместный белорусско-польский проект. К этому моменту на архитектурном памятнике раннего барокко заменена крыша с деревянной на медную. В 2017 году планируется заменить внутренние коммуникации и защитить фундамент от влаги.

Что касается фресок, некоторые историки полагают, что изначально все стены костела были покрыты росписями. Лишь в XX веке их закрасили, чтобы срыть и таким образом спасти здание от вандализма фашистов. Пока это только гипотеза.

Фрески эпохи XVI века обнаружили под слоем штукатурки в Несвижском костеле Божьего Тела
В Несвижском костеле Божьего Тела обнаружили фрески эпохи XVI века
Фото. В Несвижском костеле Божьего Тела обнаружили фрески эпохи XVI века
В Несвижском костеле Божьего Тела обнаружили фрески эпохи XVI века
Фото. В Несвижском костеле Божьего Тела обнаружили фрески эпохи XVI века
В Несвижском костеле Божьего Тела обнаружили фрески эпохи XVI века
Фото. В Несвижском костеле Божьего Тела обнаружили фрески эпохи XVI века
В Несвижском костеле Божьего Тела обнаружили фрески эпохи XVI века
Фото. В Несвижском костеле Божьего Тела обнаружили фрески эпохи XVI века
В Несвижском костеле Божьего Тела обнаружили фрески эпохи XVI века
Фото. В Несвижском костеле Божьего Тела обнаружили фрески эпохи XVI века

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