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«Фуркад – он же бежит на «Россиньолах», потому что физически очень крепкий»

22.01.2018 - 23:57

Новости Беларуси. Об отличии спортивных лыж от обычных рассказали во время ток-шоу «Что происходит».   

Леонид Чащин, председатель Белорусского лыжного союза, заслуженный тренер Республики Беларусь:
Дело в том, что сейчас технологии зашли так далеко, и то, что мы видим в магазинах общее – это совсем не то. Потому что лыжи делаются для лыжников, для биатлонистов, для двоеборцев, для прыгунов, для горнолыжников. Они делаются в специальных спортцехах, в продажу не поступают. Они именно по рекламным контрактам. Как правило, спортс мены зависят от того, как спортсмен толкается, изгиб лыжи. Если быстро толкается, предположим, то лыжа должны быть – изгиб – более жёсткая.

Если он медленный, то должна быть более такая плавная лыжа.

И вот эти все нюансы… Тот же Фуркад – он же бежит на «Россиньолах», потому что он физически очень крепкий. Хотя, Даша тоже у нас… Не буду говорить про Дашу, есть другие спортсмены, которые функционально, может, тоже хорошие, но скорость силовой подготовки у них не та.

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Егор Хрусталёв, ведущий:
Это может повлиять не на сотые доли секунды, а серьёзно?

Леонид Чащин:
Дело не в смазке. Штайншлифт. Много. Целые лаборатории сейчас с хорошими командами есть. С Норвегией, с немцами, с финнами, со шведами и с французами. Есть целые автобусы лабораторные, где, действительно, в принципе, подготовка ведётся именно уже на уровне – наука должна заниматься.

Как в «Формуле-1».

И часто бывает, что, если лыжи не подходят под тебя – ты хоть как их мажь, они, всё равно будут проигрывать. Даже лыжи будут просто базовые, без парафина. Поэтому, конечно, инвентарь сегодня очень большое значение имеет.  

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