новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » СТВ-спорт

Футбольная Лига чемпионов возвращается на европейские стадионы: какие матчи пройдут 31 октября

31.10.2017 - 09:58

Новости мира. Футбольная Лига чемпионов вечером 31 октября вернется на европейские стадионы. Команды из групп A, B, C и D проведут матчи 4-го тура, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Их афиши – зеркальное отображение вывесок 2-недельной давности, как это обычно и бывает на экваторе группового этапа. «Рома» и «Челси», которые 18 октября выдали в Лондоне увлекательную «перестрелку» – 3:3, на этот раз будут выяснять отношения в Риме.

Шотландский «Селтик» при родных трибунах попробует сдержать натиск «Баварии», которая на родной арене разгромила клуб из Глазго – 3:0. Здесь же, в пуле под буквой B, ПСЖ (еще не терявший очков и даже не пропустивший ни одного мяча) проэкзаменует «Андэрлехт». Московскому ЦСКА, которым руководит белорусский тренер Виктор Гончаренко, необходимо кровь из носу побеждать в Базеле, дабы сохранить шансы на плей-офф.

Параллельно в этой же группе А «Манчестер Юнайтед» примет замыкающую таблицу «Бенфику». Наконец, в квартете D, где основная борьба идет между «Барселоной» и «Ювентусом», каталонцы сыграют на выезде с «Олимпиакосом», а туринцы (также в гостях) – со «Спортингом».

Футбольная Лига чемпионов возвращается на европейские стадионы: какие матчи пройдут 31 октября

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Роналду и компания. Кадры с награждения премии ФИФА
Фото: instagram.com/cristiano
Роналду, Зидан, Буффон: ФИФА определила лучших футболистов и тренеров 2017 года
«Неделя спорта». Выпуск за 15.10.2017
«Неделя спорта» за 15.10.2017
Новый рекорд: Исландия стала самой малонаселенной страной, вышедшей в финальную часть ЧМ по футболу
Молодежная сборная Беларуси по футболу 10 октября проведет 5-ый матч отборочного турнира к ЧЕ
Молодежная сборная Беларуси по футболу 10 октября проведет 5-ый матч отборочного турнира к ЧЕ
Беларусь – Нидерланды. Команда Криушенко проведет предпоследний матч отборочного турнира к ЧМ-2018
Беларусь – Нидерланды. Команда Криушенко проведет предпоследний матч отборочного турнира к ЧМ-2018
Матч БАТЭ - Арсенал
«Благодарен ребятам, что все-таки удалось нам сохранить лицо»: главный тренер БАТЭ о мачте с «Арсеналом»
Фото: instagram.com/arsenal
«Нереально живой матч, уважение БАТЭ»: что публиковали футбольные фанаты в соцсетях
Все новости по теме Футбол
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru