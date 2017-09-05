Футбольный турнир «Кожаный мяч-2017» на финишной прямой: кто будет сражаться за главный трофей

Новости Беларуси. Футбольный турнир «Кожаный мяч» достиг финальной, республиканской, стадии.
За главный приз соревнований борются 24 команды, составленные из юных белорусских игроков, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Футбольный турнир «Кожаный мяч» достиг финальной, республиканской, стадии.
За главный приз соревнований борются 24 команды, составленные из юных белорусских игроков, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
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