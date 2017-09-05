новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » СТВ-спорт

Футбольный турнир «Кожаный мяч-2017» на финишной прямой: кто будет сражаться за главный трофей

05.09.2017 - 11:54

Новости Беларуси. Футбольный турнир «Кожаный мяч» достиг финальной, республиканской, стадии.

За главный приз соревнований борются 24 команды, составленные из юных белорусских игроков, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Футбольный турнир «Кожаный мяч-2017» на финишной прямой: кто будет сражаться за главный трофей

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Белоруский футбольный тренер Олег Дулуб возглавил одесский «Черноморец»
Белоруский футбольный тренер Олег Дулуб возглавил одесский «Черноморец»
Очередной позор от сборной Беларуси по футболу: дома команда уступила шведам – 0:4
Очередной позор от сборной Беларуси по футболу: дома команда уступила шведам – 0:4
Первые поражения, разгромные победы и ничьи: чемпионат Беларуси по мини-футболу стартовал 2 сентября
Первые поражения, разгромные победы и ничьи: чемпионат Беларуси по мини-футболу стартовал 2 сентября
По примеру взрослой команды: молодежная сборная Беларуси по футболу дома уступила грекам
По примеру взрослой команды: молодежная сборная Беларуси по футболу дома уступила грекам
«Постараться сыграть агрессивно»: сборная Беларуси по футболу готовится к матчу со шведами
«Постараться сыграть агрессивно»: сборная Беларуси по футболу готовится к матчу со шведами
Женский состав «Минска» в 1/16 финала футбольной Лиги чемпионов встретится с пражской «Славией»
Женский состав «Минска» в 1/16 финала футбольной Лиги чемпионов встретится с пражской «Славией»
Шокирующий для поклонников белорусской сборной результат: Беларусь проиграла Люксембургу
Шокирующий для поклонников белорусской сборной результат: Беларусь проиграла Люксембургу
Сборная Беларуси по футболу в эти минуты проводит выездной поединок ЧМ-2018 против команды Люксембурга
Сборная Беларуси по футболу в эти минуты проводит выездной поединок ЧМ-2018 против команды Люксембурга
Все новости по теме Футбол Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru