г. Столин (Брестская область). Фото прислал Владимир Луцкий

|г. Могилёв. Фото прислала Дарья Завадская
|Быхов (Могилёвская область). Фото и видео прислала Елена Зубович
|д.Берёзовка, Мозырский район (Гомельская область). Фото и видео прислала Светлана Полынь
|Минский район. Фото прислала Ольга Коваленко
|Сморгонь (Гродненская область). Фото прислала Елизавета Соловей
|Д. Серафимово, Минский район (Минская область). Видео прислала Наталья Сирина
|Деревня Лучин, Рогачёвский район (Гомельская область). Фото прислала Светлана Варикова
|Сморгонь (Гродненская область). Фото прислал Алексей Жуков