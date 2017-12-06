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ГАИ: Не ставим цель финансовую при штрафе. Цель – спасти жизнь

06.12.2017 - 09:48

В программе «Большой город» рассказали, как Госавтоинспекция проверяет соблюдение уважительного отношения на дорогах Минска между водителями .

Сергей Зараник, начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Недавно мы провели социальный проект. Стояла сломанная машина, и человек голосовал. Помогут ему или нет? Мы специально поставили парня. Потому что все думают, помогут только девушке. Мы проверили – на самом деле люди начали останавливаться. Я был очень сильно удивлен!
Чем больше мы будем творить добрых дел на дороге, тем легче нам всем. И тогда появится культура и уйдет озлобленность и неуважение друг к другу. На самом деле очень приятно стало ездить в городе Минске.
Мы не ставим цель финансовую при штрафе. Многие думают, что гаишники только штрафы выписывают. Самое главное  – спасти жизнь всех участников дорожного движения.
Посмотрите, сколько на сегодня организовано в дорожном движении: это и съезды, и повороты – левые и дополнительные, и разметки, ограничения, «умные» светофоры. Датчики, отслеживающие все эти моменты. Искусственный интеллект, который управляет движением: он изучает, сколько машин стоит, с какой скоростью движение.
В соседних странах такого нет. Мы входим в десятку лучших городов по безопасности дорожного движения. Это плохо?

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