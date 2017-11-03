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ГАИ усилит контроль на дорогах Беларуси в предстоящие выходные

03.11.2017 - 17:46

Новости Беларуси. В связи с длительными выходными Госавтоинспекция объявила усиленный контроль на дорогах страны. В поле зрения правоохранителей – выполнение скоростного режима, правил маневрирования, перевозки малолетних пассажиров и использование светоотражающих элементов для велосипедистов и пеших участников дорожного движения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Станислав Соловей, старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Республики Беларусь:
В таких погодных условиях, когда выпадают осадки, водителям и пешеходам необходимо быть внимательными. Водителям – включать ближний свет фар, чтобы их автомобиль был виден заранее, соблюдать безопасную скорость движения, дистанцию до впереди идущего транспортного средства, быть особенно внимательными при проезде пешеходных переходов.

Кроме того, на территории Минской области объявлена акция «Трезвый водитель». Патрули выйдут на трассы региона с целью недопущения участия в дорожном движении водителей в состоянии алкогольного опьянения.

 

ГАИ усилит контроль на дорогах Беларуси в предстоящие выходные

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