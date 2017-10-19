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Гандболисты БГК имени Мешкова одержали победу сразу в 2 матчах – в рамках SEHA-лиги и Чемпионата Беларуси

19.10.2017 - 17:09

Новости Беларуси. Гандболисты БГК имени Мешкова провели вечером 18 октября 2 матча в 2 разных турнирах — SEHA-лиге и Чемпионате Беларуси. И оба поединка выиграли, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В сербском Нови-Саде брестчане уверенно обыграли «Войводину» в матче SEHA-лиги – 36-27. На матч в Нови-Сад отправилась значительная часть легионеров БГК. В турнирной таблице SEHA-лиги «мешковцы» закрепились на 2-й строке. Вторая часть команды – а это, в основном, белорусские игроки – на выезде в Гомеле переиграла одноименный клуб – 26-13.

Гандболисты БГК имени Мешкова одержали победу сразу в 2 матчах – в рамках SEHA-лиги и Чемпионата Беларуси

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