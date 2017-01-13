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Гандбольная сборная Беларуси матчем с Чили 13 января стартует на чемпионате мира

13.01.2017 - 09:18

Новости Беларуси. Тем временем гандбольная сборная Беларуси уже прибыла во Францию, где 13 января проведет свой первый матч на мировом форуме-2017. Дебютный соперник – команда Чили. Встреча с ней ожидает парней Юрия Шевцова в 16:00 по минскому времени.

А открывал планетарное первенство поединок между хозяевами площадки и сборной Бразилии. В футболе афиша «Франция – Бразилия» выглядит очень интригующей, но в мире гандбола все иначе. «Трехцветные» не оставили южноамериканцам никаких шансов, разбив их с почти двукратным перевесом, – 31:16. Самым забивным у действующих чемпионов мира стал Валентин Портэ: цели достигли шесть его бросков, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Гандбольная сборная Беларуси матчем с Чили 13 января стартует на чемпионате мира

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