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Гаражи во дворах и парковки возле метро: как стимулировать минчан ездить на велосипедах?

15.05.2017 - 21:29

Новости Беларуси. О необходимости создать условия для хранения велосипедов, рассказали в программе «Большой город».

Павел Горбунов, председатель правления ОО «Минское велосипедное общество»:
Велосипедные гаражи во дворах, считаю, должны создаваться самими жителями – для того, чтобы не поднимать велосипед на 5-ый этаж руками или через лифт. То есть, не просить денег от города. И здесь городу нужно только не препятствовать этому вопросу. То есть, если есть бизнес, который готов поставить его где-то во дворе, или люди вскладчину уже сами скидываются, то помогать им решить юридические вопросы.

Если добавить про велопарковки – в Минске не хватает велопарковок возле станций метро.

Чтобы человек, который живёт, скажем, в двух-трёх километрах, мог к метро подъехать на велосипеде, оставить его там, быть уверенным, что с ним ничего не случится и дальше на работу поехать на метро. Мы прорабатывали этот вопрос в 2016 году с метрополитеном, но пока не сдвинулось ничего. Хотя бы, взять пару станций – «Каменная горка» или «Уручье»  – сделать велопарковку, поставить камеру наблюдения, сделать, может быть, даже крытый навес. Вполне достаточно. Велопарковка возле метро может быть важным способом привлечь людей ездить на велосипеде.

Велодвижение в Минске – как сделать его комфортным и безопасным: «Большой город»

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