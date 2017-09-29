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Гастрономический гид Ксения Вятская: почему нужно замораживать капусту кейл

29.09.2017 - 16:18

Новости Беларуси. Гастрономический гид, фуд-коуч Ксения Вятская в программе «Большой завтрак». Урожай – какие заготовки принесут нам пользу, а от чего лучше отказаться?

Ксения Вятская, фуд-коуч:  
Сейчас я очень рада, что у нас в стране набирает популярность капуста кейл. Вся Америка сходит с ума по ней. Это такая кучерявая капуста, тоже очень многие выращивают. Как моя бабушка в прошлом году говорит: «Ой, что ты тут посадила», – и выбросила, каким-то свиньям отдала. Я говорю: «Бабушка, Вы что?» Поэтому кейл. Если вы найдёте где-то на рынке или у своих родственников в огороде – забирайте и замораживайте.

Потому что она очень редкая и считается единственным продуктом, который убивает раковые клетки.

Она, в основном, из волокон – в заморозке вы оставляете именно те полезные волокна, которых нам потом будет не хватать зимой. Потому что даже те же корнеплоды, насколько б они ни были полезны, с каждым месяцем лежания они превращаются в один сплошной крахмал. Я всю зелень, тот же шпинат, когда слишком много его привозят, базилика мне недавно целый мешок привезли, не знала, что сделать – я просто блендером его взбила. А любая зелень – целый мешок превращается в маленькую такую баночку. И в коробочки для льда разливаешь, а потом – «смузи» домашний делай, на здоровье.  

Фуд-коуч Ксения Вятская о заготовках на зиму: «Нельзя сохранить продукт в его первозданной пользе»

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