Газета «Антенна»: Фильму «Кавказская пленница» исполняется 50 лет!

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – специальный корреспондент газеты «СБ. Беларусь сегодня» Ольга Пасияк и Яна Врублевская, PR-менеджер телегида «Антенна-Телесемь».
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – специальный корреспондент газеты «СБ. Беларусь сегодня» Ольга Пасияк и Яна Врублевская, PR-менеджер телегида «Антенна-Телесемь».
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