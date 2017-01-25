Газета «Антенна»: Мисс Вселенная Оксана Фёдорова рассказала о своей учёбе в школе милиции

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Инна Полюхович, обозреватель телегида «Антенна», Ирина Овсепьян, специальный корреспондент газеты «СБ. Беларусь сегодня».
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Инна Полюхович, обозреватель телегида «Антенна», Ирина Овсепьян, специальный корреспондент газеты «СБ. Беларусь сегодня».
|Газета «СБ. Беларусь сегодня»: Можно ли купить недвижимость в деревне за одну базовую величину?
|Газета «Антенна»: Советы от телеведущей Анны Бонд, как вести себя в гололёд
|Газета «СБ. Беларусь сегодня»: Какие изменения ждут абитуриентов в 2017 году?
|Газета «Антенна»: советы от Елены Малышевой – что нужно делать со своим здоровьем в каждом месяце
|Интересные подробности жизни балерины Галины Улановой в газете «СБ. Беларусь сегодня»
|Мэр Минска наградил телеведущую СТВ Екатерину Забенько за профессиональное мастерство
|Екатерина Проль, обозреватель телегида «Антенна»: новогодние традиции, гороскопы и предсказания на 2017 год
|Обзор прессы за 23 ноября: «Антенна» опубликовала отрывок из книги Д.Шепелева «Жанна»