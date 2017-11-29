﻿ Газета «Антенна-Телесемь»: интервью звезды сериала «Склифосовский» Марии Куликовой | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Утро. Студия хорошего настроения

Газета «Антенна-Телесемь»: интервью звезды сериала «Склифосовский» Марии Куликовой

29.11.2017 - 09:06

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – журналист телегида «Антенна-Телесемь» Инна Полюхович и специальный корреспондент газеты «СБ. Беларусь сегодня» Ирина Овсепьян.

Инна Полюхович

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Ирина Овсепьян
«СБ. Беларусь сегодня»: где в Минске находится улица Леонардо да Винчи?
Анастасия Телешева, Ольга Пасияк
Интервью с группой Smokie, личная и телевизионная жизнь Лены Летучей: самые яркие темы «Антенна-Телесемь» и «СБ. Беларусь сегодня»
Ольга Пасияк
Газета «СБ. Беларусь сегодня»: Как медицинские показания отражаются на успеваемости ребёнка?
Инна Полюхович
«Антенна-Телесемь»: Что происходит в семейной жизни Елены Малышевой?
Ирина Овсепьян
Газета «СБ.Беларусь сегодня»: Как выглядела Виктория Бекхэм и другие звёзды до пластических операций?
Ирина Юдина
Газета «Антенна»: С чего началась карьера Веры Брежневой и почему она стала так часто мелькать на телевидении?
Ирина Юдина
Газета «Антенна»: телеведущая Лера Кудрявцева о любви к сериалу «Игра престолов», успешной карьере и внешнем виде
Ирина Овсепьян
Газета «СБ. Беларусь сегодня»: Чем вредны траснжиры и сможет ли заменить их пальмовое масло?
Все новости по теме СМИ Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru