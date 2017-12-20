Газета «Антенна-Телесемь»: как Андрей Малахов со своей семьёй планирует встретить Новый год?

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – журналист телегида «Антенна-Телесемь» Ирина Юдина и специальный корреспондент газеты «СБ. Беларусь сегодня» Ольга Пасияк.
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – журналист телегида «Антенна-Телесемь» Ирина Юдина и специальный корреспондент газеты «СБ. Беларусь сегодня» Ольга Пасияк.
|Создатель «Звездных войн» возглавил список самых богатых знаменитостей
|Энрике Иглесиас и Анна Курникова впервые стали родителями
|Валентина Гафта прооперировали: коллега рассказал о самочувствии актера
|68-летний Ричард Гир женится на возлюбленной в два раза моложе его
|Возлюбленная Бондарчука Паулина Андреева удивила поклонников новым образом
|25-летняя белоруска стала новой участницей «Дома-2»
|Голливудская актриса Кирстен Данст ждет первенца
|Газета «Антенна-Телесемь»: как Лариса Гузеева собирается выдавать замуж свою дочь и женить сына?