Газета «Антенна-Телесемь»: на ком женится принц Гарри?

В гостях программы «Утро. Студия хорошего настроения» журналист телегида «Антенна-Телесемь» Инна Полюхович и специальный корреспондент газеты «СБ. Беларусь сегодня» Ирина Овсепьян.
В гостях программы «Утро. Студия хорошего настроения» журналист телегида «Антенна-Телесемь» Инна Полюхович и специальный корреспондент газеты «СБ. Беларусь сегодня» Ирина Овсепьян.
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