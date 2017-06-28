Газета «Антенна. Телесемь»: Валерия, Эвелина Блёданс и Екатерина Стриженова – как в 50 выглядеть на 30?

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – обозреватель телегида «Антенна. Телесемь» Инна Полюхович и журналист газеты «СБ. Беларусь сегодня» Ольга Пасияк. Обзор прессы за 28 июня – в видоматериале телеканала СТВ.
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – обозреватель телегида «Антенна. Телесемь» Инна Полюхович и журналист газеты «СБ. Беларусь сегодня» Ольга Пасияк. Обзор прессы за 28 июня – в видоматериале телеканала СТВ.
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