Газета «Антенна. Телесемь»: Валерия, Эвелина Блёданс и Екатерина Стриженова – как в 50 выглядеть на 30?

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – обозреватель телегида «Антенна. Телесемь» Инна Полюхович и журналист газеты «СБ. Беларусь сегодня» Ольга Пасияк. Обзор прессы за 28 июня – в видоматериале телеканала СТВ.