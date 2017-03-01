новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Утро. Студия хорошего настроения

Газета «СБ. Беларусь сегодня»: Как инъекционные антибиотики сделать в форме таблеток?

01.03.2017 - 12:36

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Екатерина Проль, журналист газеты «Антенна», Ольга Пасияк, специальный корреспондент газеты «СБ. Беларусь сегодня».

Ольга Пасияк

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Екатерина Проль
Газета «Антенна»: Почему Настасья Самбурская стала актрисой, а не парикмахером?
Максим Слиж, специальный корреспондент ЗАО «Столичное телевидение»
Лучших журналистов, освещающих жизнь армии Беларуси, назвали 20 февраля: среди награжденных – корреспондент СТВ
Ирина Овсепьян
Газета «СБ.Беларусь сегодня»: мировые рок-хиты на цимбалах
Яна Врублёвская
Газета «Антенна»: секреты счастливого брака от «звёздных пар»
Александра Лукашенко встретился с главным редактором газеты «Народная воля» Иосифом Середичем
Александра Лукашенко встретился с главным редактором газеты «Народная воля» Иосифом Середичем
Представители «Столичного телевидения» 8 февраля получили награды в конкурсе «Медиа-Олимп-2016»
Представители «Столичного телевидения» 8 февраля получили награды в конкурсе «Медиа-Олимп-2016»
Инна Полюхович
Минской «Антенне» – 20 лет! С 90-х до 2000-х: что изменилось за это время?
Ольга Пасияк
Открытие Минской международной книжной ярмарки: 10 мероприятий, которые нельзя пропустить
Все новости по теме СМИ Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru