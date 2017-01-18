Газета «СБ. Беларусь сегодня»: Какие изменения ждут абитуриентов в 2017 году?

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ –Инна Полюхович, обозреватель телегида «Антенна», Ольга Пасияк, специальный корреспондент газеты «СБ. Беларусь сегодня».
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ –Инна Полюхович, обозреватель телегида «Антенна», Ольга Пасияк, специальный корреспондент газеты «СБ. Беларусь сегодня».
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