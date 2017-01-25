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Газета «СБ. Беларусь сегодня»: Можно ли купить недвижимость в деревне за одну базовую величину?

25.01.2017 - 12:18

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Инна Полюхович,  обозреватель телегида «Антенна», Ирина Овсепьян, специальный корреспондент газеты «СБ. Беларусь сегодня».

Ирина Овсепьян

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