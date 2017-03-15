Газета «СБ. Беларусь сегодня»: на сцену Большого театра возвращается «Волшебная флейта»

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – PR-менеджер ЗАО «Антенна» – Яна Врублевская; специальный корреспондент газеты «СБ. Беларусь сегодня» Ольга Пасияк.
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – PR-менеджер ЗАО «Антенна» – Яна Врублевская; специальный корреспондент газеты «СБ. Беларусь сегодня» Ольга Пасияк.
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