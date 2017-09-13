Газета «СБ. Беларусь сегодня»: вопросы контроля рождаемости, планирования беременности и проблемы абортов

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – журналист телегида «Антенна-Телесемь» Ирина Юдина и специальный корреспондент отдела культуры газеты «СБ. Беларусь сегодня» – Ирина Овсепьян.
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – журналист телегида «Антенна-Телесемь» Ирина Юдина и специальный корреспондент отдела культуры газеты «СБ. Беларусь сегодня» – Ирина Овсепьян.
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