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Газета «СБ.Беларусь сегодня»: исторические прогулки с Франциском Скориной по Кракову

28.06.2017 - 11:58

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – обозреватель телегида «Антенна. Телесемь» Инна Полюхович и журналист газеты «СБ. Беларусь сегодня» Ольга Пасияк. Обзор прессы  за 28 июня – в видоматериале телеканала СТВ.

Ольга Пасияк

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