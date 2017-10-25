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Газета «СБ.Беларусь сегодня»: Как выглядела Виктория Бекхэм и другие звёзды до пластических операций?

25.10.2017 - 11:22

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – журналист телегида «Антенна-Телесемь» Ирина Юдина и специальный корреспондент газеты «СБ. Беларусь сегодня» – Ирина Овсепьян.

Ирина Овсепьян

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