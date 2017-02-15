новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Утро. Студия хорошего настроения

Газета «СБ.Беларусь сегодня»: мировые рок-хиты на цимбалах

15.02.2017 - 10:11

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Яна Врублёвская, PR-менеджер телегида «Антенна-Телесемь», Ирина Овсепьян, специальный корреспондент газеты «СБ.Беларусь сегодня».

Ирина Овсепьян

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Яна Врублёвская
Газета «Антенна»: секреты счастливого брака от «звёздных пар»
Александра Лукашенко встретился с главным редактором газеты «Народная воля» Иосифом Середичем
Александра Лукашенко встретился с главным редактором газеты «Народная воля» Иосифом Середичем
Представители «Столичного телевидения» 8 февраля получили награды в конкурсе «Медиа-Олимп-2016»
Представители «Столичного телевидения» 8 февраля получили награды в конкурсе «Медиа-Олимп-2016»
Инна Полюхович
Минской «Антенне» – 20 лет! С 90-х до 2000-х: что изменилось за это время?
Ольга Пасияк
Открытие Минской международной книжной ярмарки: 10 мероприятий, которые нельзя пропустить
Инна Полюхович
Обзор прессы: Инна Полюхович, обозреватель телегида «Антенна» – о самых актуальных темах
Инна Полюхович
Газета «Антенна»: Мисс Вселенная Оксана Фёдорова рассказала о своей учёбе в школе милиции
Ирина Овсепьян
Газета «СБ. Беларусь сегодня»: Можно ли купить недвижимость в деревне за одну базовую величину?
Все новости по теме СМИ Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru