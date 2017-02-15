Газета «СБ.Беларусь сегодня»: мировые рок-хиты на цимбалах

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Яна Врублёвская, PR-менеджер телегида «Антенна-Телесемь», Ирина Овсепьян, специальный корреспондент газеты «СБ.Беларусь сегодня».
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Яна Врублёвская, PR-менеджер телегида «Антенна-Телесемь», Ирина Овсепьян, специальный корреспондент газеты «СБ.Беларусь сегодня».
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