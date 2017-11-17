Газета.ру А был ли «Спаситель»: что не так с шедевром да Винчи

В Нью-Йорке побит мировой аукционный рекорд: на торгах дома Christie's за $450 млн была продана картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира» из коллекции российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева. «Газета.Ru» рассказывает о противоречиях, связанных с этой работой.

Откуда пришел «Спаситель»

Картину Леонардо да Винчи «Спаситель мира» (Salvator Mundi) датируют 1500-м годом: считается, что эта последняя работа художника – портретное изображение Спасителя, левой рукой держащего хрустальный шар, а правой сложившего пальцы в благословении, – долгое время была утеряна.

«На протяжении многих лет, вплоть до 2005 года картина считалась утраченной, – говорится в пресс-релизе Christie's. – Первое документальное упоминание о ней встречается в описи собрания короля Карла I (1600-1649). Считается, что оно украшало собой покои супруги короля, Генриетты Марии Французской в королевском дворце в Гринвиче, а затем было унаследовано Карлом II». В следующий раз, согласно описанию аукционного дома, картина упоминается в 1763 году – тогда она была выставлена на торги Гербертом Шеффилдом, незаконнорожденным сыном герцога Букингемского.

Затем «Спаситель мира» всплывает в 1900-м, когда ее приобрел Чарльз Робинсон, но в качестве произведения Бернардино Луини, одного из последователей Леонардо да Винчи. «В результате этого «Спаситель мира» пополняет собой собрание семьи Куков, расположенное в ричмондском Доути-хаусе, – продолжает Christie's. – В 1958 году, когда информация о королевском провенансе и авторстве Леонардо была утеряна, картина ушла с молотка в ходе торгов Sotheby's всего за £45, после чего о ней снова забывают почти на полвека».

В 2013 году картину приобрел за $127,5 млн российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев при помощи швейцарского дилера Ива Бювье.

Тот, свою очередь, купил ее за $80 млн на частных торгах аукционного дома Sotheby's у троих арт-дилеров. Один из них, как утверждает The New York Times, восемью годами раньше обнаружил картину на аукционе недвижимости и купил за $10 млн (тогда эксперты по-прежнему предполагали, что это работа художника школы Леонардо).

Теперь «Спаситель мира» продан неизвестному покупателю за сумму, в 45 раз превышающую ту, что заплатил неназванный арт-дилер в начале 2000-х, при этом первоначальная цена картины, которую заявил дом Christie's уже составила $100 млн.

Телефонные торги с шестью неизвестными покупателями длились 20 минут. По окончании аудитория взорвалась аплодисментами. Ведущий аукциона Юси Пайлкканен заявил: «Это зенит моей карьеры аукциониста. Никогда больше не будет картины, которую я продам дороже, чем эту сегодняшним вечером».

«Спаситель мира» действительно побил предыдущий рекорд, который когда-либо ставила картина старого мастера. Раньше самой дорогой работой в этой категории считалось «Избиение невинных» Рубенса, ушедшее с молотка в 2002 году за $76,7 млн на аукционе Sotheby's.

Преступление и наказание

На цену не повлияли даже сомнительные обстоятельства, связанные с этой картиной и ее предыдущим владельцем Дмитрием Рыболовлевым и арт-дилером Ивом Бювье. В 2013 году, когда три дилера продали через Sotheby's картину за $80 млн, швейцарец продал ее российскому бизнесмену за сумму на $47,5 млн больше буквально через несколько дней. Продавцы картины письменно обратились к Sotheby's с вопросом, знали ли они, что у картины уже был другой покупатель? Возможно, представители аукциона даже предварительно показали Рыболовлеву работу?

Арт-дилеры грозили судом, если окажется, что они стали жертвами мошенничества, и за картину им заплатили меньше, чем она стоит на самом деле.

Представители аукционного дома приняли меры, первыми отправив это обращение в окружной суд Манхэттена, чтобы заблокировать иск: они заявили, что не знали о том, что Бювье уже договорился с миллиардером, и тот уже ждал «Спасителя мира».

В 2015 году российский владелец футбольного клуба «Монако» подал в суд на арт-дилера Ива Бювье, обвинив его в том, что он многократно завышал цены на продаваемые им работы, в том числе, и на картину Леонардо да Винчи: за 37 картин известных мастеров миллиардер заплатил, в общей сложности, $2 млрд. Бювье все отрицал, а Рыболовлев стал избавляться от работ. В марте он продал произведения Магритта, Родена, Гогена и Пикассо, которые приобрел у Бювье за $174 млн. Выручил он за них – $43,7 млн.

После того, как Рыболовлев подал в суд на Бювье, тот был задержан в Монако, после чего отпущен под залог в €10 млн. После этого арт-дилер заявил, что юридическая система Монако действовала в интересах Рыболовлева. И действительно, в сентябре 2017 года министр юстиции Монако Филипп Нармино подал в отставку после того, как французская газета Le Monde опубликовала статью, в которой доказывалось, что российский миллиардер оказывал давление на правоохранительные органы страны. Самому же Бювье, чтобы покрыть судебные издержки, пришлось продать часть бизнеса, связанную с хранилищами для предметов искусства.

Авторами, автора!

Денежные вопросы – не единственное, что смущает в связи со «Спасителем мира». Многие в индустрии вообще сомневаются в том, что картина принадлежит кисти Леонардо. Нью-йоркский критик Джерри Сальц опубликовал в преддверии торгов, 14 ноября, в издании Vulture колонку, в которой подверг сомнению подлинность «Спасителя мира».

Сходу задавшись вопросом, что делает картина Леонардо на аукционе «Послевоенное и современное искусство», он цитирует одного из посетителей: ««Все дело в том, что 90 % этой картины создано в последние 50 лет».

«Картина напоминает выдуманную кем-то версию утраченного оригинала, кроме того, на рентгенограммах видны трещины, разрушения красочного слоя, вздувшееся дерево, стертая борода и другие детали, скорректированные, дабы сделать эту копию более похожей на оригинал», – цитирует Джерри Сальца портал «Артгид».

Критика смущает и качество самой работы.

Он утверждает, что великий художник никогда не писал портретов людей в таких простых статичных позах, да еще и фронтально; что картин Леонардо да Винчи в мире насчитывается 15-20, и ни одна из них не представляет собой «портрет» Спасителя; что использованное в картине правило «золотого сечения», на которое ссылается маркетинговый отдел Christie's, слишком очевидно для художника, находившегося в 1500 году на пике славы.

Кроме того, Сальца смутила масштабная маркетинговая кампания, запущенная аукционным домом перед торгами – роскошный 162-страничный буклет с цитатами из Достоевского, Фрейда и самого Леонардо, рекламные ролики, на которых запечатлены восторженные зрители на предаукционном показе (среди зрителей были и знаменитости, в частности, Леонардо Ди Каприо и Патти Смит).

«Обязательно посмотрите расширенный клип, где три сотрудника компании рекламируют картину гонконгским клиентам, описывая ее как «святой грааль нашего дела, мужской образ Моны Лизы последнего да Винчи, наше детище, настоящий блокбастер, сопоставимый с открытием новой планеты, более ценный, чем нефтеперерабатывающий завод», – пишет Джерри Сальц (цитируем по порталу «Артгид»).

Помимо картины Леонардо да Винчи, на аукционе была продана работа Энди Уорхола «Тайная вечеря» – она ушла с молотка за $60 млн. Появление работ вместе должно было обосновать тот факт, что картина старого мастера продается на аукционе «Послевоенное и современное искусство», который традиционно приносит дому самую большую выручку. В этот раз она составила $785 млн.

Источник: Газета.ru

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