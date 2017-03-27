Газете «СБ. Беларусь сегодня» исполнится 90 лет: как она менялась за эти годы?

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заместитель главного редактора издания «СБ. Беларусь сегодня» Михаил Вальковский.
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заместитель главного редактора издания «СБ. Беларусь сегодня» Михаил Вальковский.
|В Держинске сотрудники газет и журналов провели традиционный день подписчика
|Газете «Лiтаратура і мастацтва» – 85 лет: с юбилеем коллектив издания поздравил Президент
|«Когда видишь свою фамилию в такой солидной газете, появляется чувство гордости»: «Республике» – 25 лет
|Газета в авторитете: в День печати о тех, кто выпускает и кто читает бумажную прессу
|Инна Полюхович, обозреватель газеты «Антенна» в программе «УТРО» на СТВ
|В Заславле вручили награду «Отличник Печати Беларуси»