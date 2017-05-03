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Газовый баллон с петардой и фитилем: взрывное устройство было найдено в здании парламента в Македонии

03.05.2017 - 12:52

Новости Македонии. Самодельное взрывное устройство было найдено в здании парламента в Македонии. Подозрительный предмет в виде газового баллона с привязанными петардой и фитилем обнаружил сотрудник охраны. К месту ЧП экстренно прибыли специалисты, которые смогли обезвредить бомбу. Расследованием инцидента занимается антитеррористическое подразделение полиции Македонии.

Здание парламента в последние недели стало центром политического кризиса. В конце апреля его штурмом взяли демонстранты и устроили настоящую бойню, в результате которой пострадали более 100 человек. Конфликт начался после избрания спикером парламента албанца Талата Хафери, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Газовый баллон с петардой и фитилем: взрывное устройство было найдено в здании парламента в Македонии

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