новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Утро. Студия хорошего настроения

Где минские школьники могут освоить 13 профессий и получить уникальные навыки?

10.10.2017 - 13:49

Научиться шить, готовить кулинарные шедевры, накладывать жгуты и повязки или освоить специальность каменщика, облицовщика и сантехника. Сегодня у школьников есть возможность сориентироваться в мире профессий.Знакомить с рабочими специальностями и обучать учащихся взялись профтехучилища. Здесь проводят специальные факультативные занятия, где каждый школьник может попробовать себя в разной профессии.

Уже сегодня система УПК существует в новом виде. Продавец, помощник воспитателя, швея, повар, сантехник, каменщик и даже программист. Только в этом лицее школьники могут освоить 13 профессий. Сюда ребята приезжают на занятия со всего Октябрьского района. Сейчас здесь занимается почти тысяча школьников. 

Часто после таких факультативных занятий ребята возвращаются в лицей уже в качестве студентов.

Николай Алексеевич точно знает, как ребятам привить любовь к профессии. Доказательство тому, сразу несколько студентов в группе, которые ещё вчера приходили к нему на уроки УПК. 

В лицее готовят и отличных каменщиков, которые уже стали постоянными участниками международного конкурса для начинающих рабочих. Вот и в этом году ребята отправятся за победой в Абу-Даби.

К слову, осваивать рабочую специальность и получать уникальные навыки сегодняшние школьники могут исключительно по желанию, которое, без всякого сомнения, у них есть.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

«Наша семья – как улей, в котором все очень трудолюбивые пчелки»: репортаж о династии учителей из Витебска с общим стажем больше 150 лет
«Наша семья – как улей, в котором все очень трудолюбивые пчелки»: репортаж о династии учителей из Витебска с общим стажем больше 150 лет
«Учить детей могут немногие». Репортаж о тех, кого называют вторыми родителями
«Учить детей могут немногие». Репортаж о тех, кого называют вторыми родителями
«Обучение французскому языку на очень высоком уровне»: посол Франции посетил солигорскую гимназию №1
«Обучение французскому языку на очень высоком уровне»: посол Франции посетил солигорскую гимназию №1
Очень важный для нашей страны конкурс: в Беларуси проходит финал конкурса «Учитель года»
Очень важный для нашей страны конкурс: в Беларуси проходит финал конкурса «Учитель года»
Министр образования Саудовской Аравии: Беларусь может стать одной из стран, в которой наши студенты смогут получать образование
Министр образования Саудовской Аравии: Беларусь может стать одной из стран, в которой наши студенты смогут получать образование
Помнить, что ты живешь в научном городе: Наталья Бушная рассказала о том, что значит быть минчанкой
Помнить, что ты живешь в научном городе: Наталья Бушная рассказала о том, что значит быть минчанкой
Первый звонок прозвучит в минских школах 1 сентября
Дария Скоморощенко
Дария Скоморощенко: первоклассники о 1 сентября и предстоящей учебе
Все новости по теме Образование в Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru