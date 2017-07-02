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Где ограничат движение в Минске 3 июля?

02.07.2017 - 15:12

Новости Беларуси. В День Независимости в связи с проведением военного парада в Минске будут временно перекрываться некоторые улицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, с 5 утра для автомобилистов будет закрыта улица Стариновская, откуда начинается маршрут следования механизированной колонны. К проспекту Машерова она начнет движение ровно в 6 утра. По мере прохождения техники движение будет возобновляться.

Кроме того, с 6.00 до окончания утренних мероприятий у стеллы «Минск – город-герой» ограничат по Машерова: от проспекта Независимости до улицы Тимирязева и по проспекту Победителей от улицы Мельникайте до Гвардейской.

После окончания парада в честь Дня Независимости в связи с возвращением техники к местам дислокации ограничат движение по маршруту следования колонны. Она пройдет по Машерова, Тимирязева, Саперов, Победителей, Орловской, Сурганова, Независимости, улицам Стариновской и Основателей. Госавтоинспекция рекомендует водителям и пассажирам общественного транспорта учитывать данную информацию и планировать свой маршрут заранее.

Где ограничат движение в Минске 3 июля?

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