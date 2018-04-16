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Где оставить велосипед: обещают по 10 гаражей в каждом районе и парковки около двух станций метро

16.04.2018 - 22:49

Городские власти полностью поддерживают растущую тенденцию популярности велодвижения. И один из важных аспектов такого изменения появление в городе мест для хранения велосипедов. В этом году планируется построить в каждом районе около 10 гаражей для велосипедистов. За 2017 год в Минске появилось парковок на 210 мест на автостоянках и во дворах.

Анастасия Янчевская, директор правления ОО «Минское велосипедное общество»:
Иногда это решение возможно за счёт территории внутри подъезда. Сейчас во многих местах уже закрывают и утилизируют мусоропроводы. И это – прекрасное место для хранения велосипеда и колясок.

Необходимо устанавливать определённый тип велопарковок.

Эти велопарковки должны быть с высокой опорой на раму.

К концу мая в Минске появятся велопарковки с обеих сторон на станциях метро «Немига» и «Борисовский тракт».

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