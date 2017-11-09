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Где спят машинисты Минского метрополитена?

09.11.2017 - 20:44

Новости Беларуси. В программе «Большой город» директор Минского метрополитена рассказал, как и где отдыхают машинисты, если их смена начинается рано утром.

Владимир Сотников, директор Минского метрополитена:
Не все поезда в ночной перерыв заходят в депо. Есть поезда, которые разворачиваются в оборотных тупиках станций. Я имею в виду и «Уручье», и «Каменную Горку».

Близ этих станций есть комнаты отдыха для машинистов.

Так как метрополитен начинает работать с 5.30 утра, у машинистов есть возможность отдохнуть и вернуться на работу.

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